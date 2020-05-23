شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: فرض حجر صحى 14 يومًا على الزائرين ببريطانيا هو القرار الأكثر غباءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف رجل الأعمال نجيب ساويرس، قرار فرض حجر صحى على الزائرين لمدة 14 يومًا فى بريطانيا، بأنه الأكثر غباءً، قائلا: "القشة الأخيرة لتدمير السياحة والاقتصاد"، متسائلا: "من ذا الذي يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين في الحجر الصحي؟".

وقال ساويرس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا هو القرار الأكثر غباءً، وهو القشة الأخيرة لتدمير التجارة السياحية والاقتصاد، وخاصة المملكة المتحدة التي لا تزال ترى عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي!، من ذا الذي يوافق على قضاء إجازة لمدة أسبوعين في الحجر الصحي؟".



تدوينة ساويرس

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وفى سياق آخر تفاعل رجل الأعمال نجيب ساويرس، مع مشهد لقاء رمضان البرنس الذى يجسده النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" بابنته مريم الذى يعرض فى سباق دراما رمضان الحالى، وعبر نجيب ساويرس عن تأثره من المشهد الذى تربع على قائمة الأكثر مشاهدة فى موقع "يوتيوب" برسالة حزينة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "مشهد بنت رضوان وهى معدية جنبه يكسر القلب".

وكان قد تربع مشهد لقاء رمضان البرنس الذى يجسده النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" بابنته على قائمة الأكثر مشاهدة فى موقع "يوتيوب"، حيث حقق أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، والذى تسبب فى بكاء المشاهدين، بعد لقائه الأول بابنته دون أن يواجهها بشكل مباشر، حيث علم بمكان منزل "الأسطى محمود" محمد جمعة الذى يرعاها منذ صغرها، وانتظر أسفل المنزل حتى الصباح الباكر.

واستكمل المشهد بعد نزول "الأسطى محمود" وركوبه الميكروباص الخاص به وانتظر أولاده ومن ضمنهم "مريم"، وبمجرد رؤية "رضوان لها" بكى بعد اشتياق دام لخمس سنوات، واستعان المخرج بأغنية للمطرب أحمد سعد والتى حملت اسم "كبرتى"، التى استطاعت أن توصل إحساس "رضوان" للمشاهدين بكل سلاسة.