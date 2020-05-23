شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 41 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال وتغلق 2000 محل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة فيروس كورونا، عن طريق اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، وذلك استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا". ونجحت وزارة الداخلية، خلال اسبوع، في ضبط 40 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2154 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط" 41854 شخص ، و12440 سيارة، 1014 دراجة نارية ، 1337مركبة "توك توك"، فضلاً عن ضبط 6668 قضية تموينية متنوعة.

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