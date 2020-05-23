شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى علي فيس بوك: "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فاحتفالنا بتلك الأعياد المباركة يعكس وحدة وترابط الشعب المصري، وأسأل الله أن ينعم علينا في هذه المناسبة بمزيد من السلام والطمأنينة ورفع البلاء عن مصر والعالم أجمع.. كل عام وأنتم بخير".

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