شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قوات الشرطة تنتشر بمحيط الحدائق والمتنزهات ودور السينما قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو الانتشار الشرطي المكثف بكافة ربوع الجمهورية، لا سيما بمحيط الحدائق والمتنزهات ودور السينما ومجرى نهر النيل، قبل عيد الفطر المبارك، ولتنفيذ قرارات الحكومة بغلق أماكن الترفيهة لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا.

وشهدت كافة مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الفطر، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

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وشملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وإغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات إعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق، على أنه سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من سريان وقت الحظر فى آخر أيام شهر رمضان.

وتم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى، إلى جانب الانتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.