شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين ما يرفع الإصابات إلى 42213 والوفيات إلى 21، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن السلطات الصحية القطرية أعلنت عن تسجيل أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة القطرية فى تقريرها اليومى بشأن مستجدات تفشى كورونا رصد 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها فى قطر منذ بداية الجائحة إلى 38651، بما فى ذلك 31346 حالة نشطة بينها 171 مريضا فى العناية المركزة.

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وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 17 حالة وفاة وارتفع عدد المتعافين من كورونا فى البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 688 حالة شفاء جديدة وبلغ 7288 شخصا.

وفى حالة من التردى تشهدها السجون القطرية، بعد تفشى فيروس كورونا القاتل، حيث تتواصل الضغوط الحقوقية والدولية على النظام القطرى لكشف أوضع المساجين داخل سجن الدوحة العام، نتيجة تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما أدى إلى الضغط على حكومة تميم بن حمد للإفصاح عن وجود الوباء داخل جدران السجن.

مواقع قطرية ذكرت، أنه تم اكتشاف 12حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى السجن المركزى، زاعماً نقل كافة المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتى تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم.