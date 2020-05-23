شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني يشكر مصر على المساعدات الطبية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، رسالة شكر وتقدير الى نظيره المصري الوزير سامح شكري، أكد فيها تقدير وشكر دولة فلسطين لمصر على شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها للشعب الفلسطيني لتعزيز قدراته الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المالكي - في الرسالة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هذه التبرعات بما تحمله تعكس أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الحية بين البلدين الشقيقين، وصدق الموقف والكرم المصري في دعم قضايا شعبنا وحقوقه والدفاع عنها في المحافل كافة.

وأضاف الوزير الفلسطيني أنه يثمن المتابعات والاتصالات والجهود المصرية المبذولة في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية مع عدد الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون الفلسطيني المصري والعمل المشترك للوقوف في وجه عمليات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلية على المستويات الدولية كافية، السياسية، الدبلوماسية والقانونية.