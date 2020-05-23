تكريم شهداء الجيش الأبيض بتوجيهات رئاسية.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أسر المكرمين تتسلم هدايا الرئيس وتوجه الشكر للدولة.. مصر لا تنسى أبناءها.. تكريم شهداء الجيش الأبيض بتوجيهات رئاسية.. جامعة القاهرة تكرم أسرة الدكتور الساكت شهيد «كورونا » بقصر العينى.. جامعة الأزهر تكرم أسرة مدير مستشفى الزهراء الراحل.. السيسى يرسل باقة ورد لأسرة الممرضة صفاء.. ولأسرة عطيات عربود أول شهيدة للأطقم الطبية فى البحيرة.. وتكريم أسرة الدكتور كارم محمود بالأقصر. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ أسر المكرمين تتسلم هدايا الرئيس وتوجه الشكر للدولة.. مصر لا تنسى أبناءها.. تكريم شهداء الجيش الأبيض بتوجيهات رئاسية.. جامعة القاهرة تكرم أسرة الدكتور الساكت شهيد «كورونا » بقصر العينى.. جامعة الأزهر تكرم أسرة مدير مستشفى الزهراء الراحل.. السيسى يرسل باقة ورد لأسرة الممرضة صفاء.. ولأسرة عطيات عربود أول شهيدة للأطقم الطبية فى البحيرة.. وتكريم أسرة الدكتور كارم محمود بالأقصر ـ إحباط مخطط إرهابى فى سيناء قبل العيد.. مقتل 21 إرهابيا فى مواجهة مع الأمن.. تم رصدهم يتدربون بمزرعة ومنزل ببئر العبد لتنفيذ أعمال تخريبية.. وتحريز 5 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين ـ المديرة الإقليمية للبنك الدولى لـ«الخليج 365»: 50 مليون دولار حزمة تمويل سريعة لمصر لمواجهة كورونا Advertisements ـ حلا شيحة ل «الخليج 365»: حسيت بنجاحى فى "خيانة عهد" بعد قتلى ابن يسرا ـ وزير البترول: 7.2 مليار قدم مكعب إنتاج مصر يوميا من الغاز.. طارق الملا: زيادة فى ضخ استثمارات الشركات العالمية.. وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى سبب ارتفاع المعدلات ـ وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل مؤشرات الاقتصاد فى 9 أشهر.. هالة السعيد: معدل النمو الاقتصادى بلغ نحو 5% قبل أزمة كورونا.. نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23 % لتبلغ 113 مليار جنيه ـ حظر تحرك جميع السيارات العامة والخاصة بين المحافظات.. اليوم.. بدء حظر حركة انتقال المواطنين من الساعة الخامسة إلى 6 صباحا



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