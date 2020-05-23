شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تداهم بؤرا إجرامية وتضبط 1267 قطعة سلاح بينها رشاش وبنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 131 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 21 قطعة سلاح نارى ، و38 طلقة مختلفة الأعيرة، وقطعتين سلاح أبيض، و18 قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو "4,993 كيلو جرام لمخدر البانجو- 935 جرام لمخدر الحشيش – 182جرام لمخدر الهيروين"، وتنفيذ 4055 حكم قضائى متنوع، وضبط 372 قضية متنوعة أخرى.

ولاحقت وزارة الداخلية حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبطت 1267 قطعة سلاح نارى، أبرزها "رشاش – 123 بندقية آلية – 222 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 61مسدس – 860 فرد محلى الصنع – 1938طلقة مختلفة الأعيرة – 1329قطعة سلاح أبيض".

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وأثمرت الجهود ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية عن ضبط ورشتين، بداخلهما "مسدين وفردين محلى، 7 طلقات مختلفة الأعيرة ، العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع".

ونجحت الجهود فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة فى تأمين تنفيذ 1236 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 24 مديرية الأمن.

وتمكنت الجهود بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام عن تنفيذ 518942 حكم قضائى، بينها 2176 حكم جناية، و176081 حكم حبس، و262658 غرامة، و78028 مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 19 تشكيل عصابى، ضموا 48 متهماً، إرتكبوا 81 حادث سرقة متنوع، وضبط 188 قضية أحداث، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 56 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 85 متهماً، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 239571 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "30251مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5234 موقف عشوائى".