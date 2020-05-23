أخبار مصر.. مقتل 21 إرهابياً في سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريب في العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها مقتل 21 إرهابياً في سيناء، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية،

فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار... الرئيس يمسح دموع أسر شهداء الجيش الأبيض ضحايا فيروس كورونا

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، كان أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض في صدارة المواجهة ولهذا اهتمت الدولة أن تذكرهم دائما وتوجه لهم التحية والتقدير، واستغل الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مناسبة ليوجه التحية للأطباء والتمريض وكل من يعمل في المنظومة الصحية.

أحمد المنسى.. شاعرا ومقاتلا بالسلاح والكلمة فى حب مصر (فيديو)

منذ أن بدأ عرض مسلسل الاختيار، الذى يروى قصة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد مع عدد من أفراد الكتيبة فى كمين مربع البرث، بمدينة رفح المصرية فى 7 يوليو عام 2017، يتعرف جمهور المسلسل على جوانب عديدة فى شخصيته.

مواطنون يعتدون على شاب بساقية مكي لمحاولته فتح محل والده المصاب بكورونا

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، مما أسفر عن إصابة شاب بعدة جروح وكدمات، ووجه المصاب اتهاما للمعتدين عليه بارتكاب الواقعة، بسبب اعتراضهم على مباشرته للعمل بمنشأة تجارية ملك والده المصاب بكورونا، خوفا على نفسهم من العدوى.

"الوطنية للصحافة" تطالب المؤسسات القومية بترشيد طبع الصحف في إجازة العيد

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أهمية الالتزام المشدد بقواعد السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية أثناء فترة عيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، الذين تستدعي ظروف عملهم التواجد في المؤسسات، وضرورة الكشف الدوري وتعقيم الأماكن وتطهيرها أولاً بأول.

مقتل 21 ارهابياً فى سيناء خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى العيد.. صور

أفادت وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من احدى المزارع بشمال سيناء مقرا للايواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر.

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شاهد.. قوات الشرطة تنتشر بمحيط الحدائق والمتنزهات ودور السينما قبل العيد

رصد فيديو الانتشار الشرطي المكثف بكافة ربوع الجمهورية، لا سيما بمحيط الحدائق والمتنزهات ودور السينما ومجرى نهر النيل، قبل عيد الفطر المبارك، ولتنفيذ قرارات الحكومة بغلق أماكن الترفيهة لمنع الزحام ومجابهة فيروس كورونا.

إعلام إيطاليا يواصل هجومه على سيلفيا رومانو لاعتناقها الإسلام.. ليبرو: تحرير مسلمة تحولت على يد جماعة إرهابية "صفعة" لروما.. المدعى العام يفتح تحقيقا واليمين المتطرف يصفها بالخائنة.. "عائشة الإيطالية": لا أهتم

تواصل الصحف الإيطالية الهجوم على فتاة الإغاثة الإيطالية "سيلفيا رومانو" المحررة بعد اختطافها 18 شهرا فى كينيا، على يد جماعة الشباب الصومالية الإرهابية، وذلك بسبب اعتناقها الإسلام وارتدائها الحجاب، وقالت صحيفة "ليبرو" الإيطالية "تحرر امرأة مسلمة، اعتنقت الإسلام على ايدى جماعة إرهابية ومكثت معهم حوالى عام ونصف، وهو ما يعد "صفعة" لروما.

تكريم شهداء الجيش الأبيض.. أسرة الممرضة عواطف عبد الصادق تتسلم هدية الرئيس.. أول ممرضة توفيت من مستشفيات جامعة الزقازيق بفيروس كورونا..نجل الممرضة: تكريم الرئيس لنا تاج على رؤسنا.. وأثلج صدورنا

كرم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عصر اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسرة الممرضة "عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي"، كبير فنيى التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق، والتى وافتها المنية داخل مستشفى العزل الخاص بالجامعة؛ متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد، وذلك ضمن تكريم أسر حالات الوفاة بالقطاع الصحى والجامعى نتيجة الإصابة بالفيروس، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتكريم شهداء الصحة من الأطباء والطاقم الطبى وتم تقديم المعايدة للأسرة نيابة عن الرئيس.

الداخلية تكشر عن أنيابها قبل العيد.. المجموعات القتالية تقتحم بؤر إجرامية وتحرز 1267 قطعة سلاح.. وتضبط 17 كليو هيروين وربع طن حشيش و80 ألف حباية مزاج.. وتكشف قضايا استيلاء على المال العام وتربح بـ2.4 مليار جنيه

قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية عدداً من البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية، وتم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 131 متهم.

هيلارى كلينتون تهاجم ترامب: توقف عن لعب دور الدكتور على التلفاز

وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه أنه يتناول دواء للملاريا كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا القاتل، و أظهرت الأبحاث أن هذا الدواء يسبب مشاكل فى القلب ويؤدى إلى الوفاة في بعض الحالات.

فايلر يحذر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن بعد اقتراب عودة التدريبات

حذر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي فريقه من زيادة الوزن، خاصة بعد اقتراب موعد عودة التدريبات عقب اعلان اتحاد الكرة البدء بشكل جزئي في العودة بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وطلب فايلر من جهازه المعاون وطبيب الفريق مُراقبة أوزان لاعبى الفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضى الحالى على خليفة فيروس "كورونا"، وكلّف فايلر جهازه المعاون بضرورة مُتابعة أوزان لاعبى الفريق بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.