شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منة عبد العزيز تعرضت للاغتصاب والتشهير ولا نصابة محترفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منة عبد العزيز هو الاسم الذي تصدر الاهتمامات اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو تدعي اغتصابها على يد شاب من أصدقائها، وهنا نقدم لكم أهم المعلومات عن حكاية منة عبد العزيز.

"حق منه عبد العزيز"، و"القبض على المغتصب مازن إبراهيم"، هاشتاجان تصدرا تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليكشفا فى تفاصيلهما عن كارثة جديدة تسبب فيها الاستخدام السيئ لتطبيق "تيك توك" بين الشباب، حيث تعرضت المراهقة منة عبد العزيز للاغتصاب على يد شاب استدرجها بمساعدة صديقاتها - حسب روايتها.

Advertisements

البداية كانت مع ظهور منة عبد العزيز، عبر حسابها على "تيك توك" و"إنستجرام" بصور ومقاطع رقص غير أخلاقية، وكان يشاركها فى المقاطع المصورة شاب مراهق اسمه "محمد كلاشنكوف"، ويدعى الشاب والفتاة أنهما متزوجان حسب ما كتباه على حسابيهما بموقع "إنستجرام"، وحسب رواية "منة" فى مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بوجه ملئ بالكدمات، فقد تم استدراجها من قبل شاب اسمه مازن إبراهيم، ومجموعة فتيات من صديقاتها، للاعتداء عليها واغتصابها بالإكراه.