شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الشعب المصرى والامة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. Advertisements جاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار".

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