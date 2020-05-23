بدءًا من الغد.. إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه من المقرر اعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة.

وأضاف البيان، بأنه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بتلك المسارات البديلة، مع منع الانتظار بكافة الطرق، وذلك حتى الساعة 6 صباحً السبت الموافق 30 مايو الجاري.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه من المقرر اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم السبت، رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها، حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجاري.