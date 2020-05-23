أخبار مصر | عاجل.. قرينة الرئيس السيسي توجه برقية تهنئة لـ"المصريين" بمناسبة عيد الفطر

هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت قرينة الرئيس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يكون عيدنا عيد خير ورحمة وسلام، ملؤه الحب والتسامح والمزيد من الاستقرار والأمان لوطننا الحبيب مصر.. كل عام وأنتم بخير".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قد هنأ الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين".

وأكد: "وانتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار".

وأتم: "كل عام وأنتم بخير".