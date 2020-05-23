أخبار مصر | عاجل.. برقية تهنئة من "السيسي" لـ"المصريين" ورسالة مهمة لأسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 08:07 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. برقية تهنئة من "السيسي" لـ"المصريين" ورسالة مهمة لأسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين".

وأكد: "وانتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار".

وأتم: "كل عام وأنتم بخير".