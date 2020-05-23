شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محافظ الغربية دكتور طارق رحمي، اليوم السبت، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الزيات بارتفاع 21 مترا حد أقصى للمباني على أن يسمح بارتفاع 1 متر لاستكمال الطابق الأخير بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيود الارتفاع.

وقال دكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه جاري الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق بمدينة طنطا و17 قرية بدائرة المحافظة ودراسة الارتفاعات لـ110 قرية لم يتم اعتماد مخططات تفصيلية لها .

يأتى ذلك في إطار حل مشاكل المواطنين والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي حرصا على عملية التنمية العمرانية بالمحافظة.