شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صلاة العيد عبر قنوات «المتحدة» من مسجد الفتاح العليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، نقل صلاة عيد الفطر، عبر قنوات «دي ام سي» و«سي بي سي» و«اون» و«الحياة» من مسجد الفتاح العليم.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة، أن الحضور في الصلاة من العاملين في المسجد وعددهم لا يتجاوز ٣٠ مصلٍ، وسيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية الصحية .

في وقت سابق، كانت قد جددت وزارة الأوقاف تنبيهاتها للأئمة والعاملين في المساجد، حول إذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك من المساجد، حيث قالت الوزارة في بيان اليوم:«المسموح به في العيد هو تشغيل مكبرات الصوت بالتكبير المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم».

وأكدت الأوقاف على عدم السماح بفتح المسجد أثناء التكبير أو السماح بصلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم، فقط فتح مكبرات الصوت لإذاعة التكبيرات المذاعة عبر إذاعة القرآن الكريم شأن ما تم في إذاعة قرآن المغرب والفجر خلال شهر رمضان، مع تحذيرنا الشديد من أي مخالفة في ذلك .