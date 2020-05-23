شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع وشون المحافظات تواصل استلام القمح من المزارعين‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون المحافظات، السبت، استلام القمح من المزارعين‎، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.

وقال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إنه تم حتى الآن توريد114 ألفا و620 طنا من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء أعمال توريد المحصول في 15 أبريل الماضى، لافتا إلى تواصل عمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة عمليات توريد محصول القمح تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، مؤكدا أن عملية توريد القمح والإستلام من الموردين تسير بشكل منتظم، ولا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك، حيث يجرى إستلام محصول القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط و670 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وشدد على جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتسهيل عملية التوريد، وضبط أي شخص بحوزته أي كميات من القمح غير مرخص له بحملها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في عمليات توريد القمح، مناشدا المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، حيث أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفى بنى سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، مصرحا بأنه تم استلام وتوريد 4481 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن 186 ألف و225 طن قمح، بنسبة 93.1% من المستهدف توريده هذا الموسم.

وفى الشرقية، واصلت صوامع وشون الشرقية، فتح أبوابها لاستقبال الذهب الأصفر بإرادة قوية وعزيمة، لتؤكد حرصها على استغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ومن جانبه، ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكدا أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت ٦٣٥ ألف و٩١٩ طن، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة ٤١٧ ألف و٨٢٢ فدان وأنه تم انتهاء موسم الحصاد.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام ،مشيراً إلى أن هناك لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد إنه تم توريد 122 ألف و449 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

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وأضاف المحافظ أنه تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالى مساحة الارض المنزرعة بالمحافظة والتى بلغت 226 ألف و683 فدان، مشيرا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة فضلا عن استلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن المحافظ أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال الجولات الميدانية أعمال توريد القمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع ومتابعة سير العمل والتأكيد على استمرار توريد القمح بمراكز التجميع والتى شهدت زيادة كبيرة في كمية القمح التي تم توريدها بالمقارنة بالأعوام الماضية.

ووجه بتكثيف الجهود وتحفيز المزارعين لتوريد القمح حتى آخر يوم للتوريد في منتصف يوليو وتسهيل الاجراءات وصرف المستحقات للمزارعين، مشددا على استمرار الحملات وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة لاعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الاجراءات امام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الاقماح التي يتم توريدها ومراقبة اجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠ والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

من جهته، أضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، المهندس إبراهيم سرور، أن كميات القمح التي تم توريدها هذا العام تشهد زيادة كبيرة عن الاعوام السابقة، مشيرا إلى أنه يجرى عمل بيان يومى بمساحات الاراضى التي تم حصادها وكميات الاقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، مؤكدا على التنسيق مع محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين لتكثيف لجان المتابعة والفحص ومتابعة اعمال لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.