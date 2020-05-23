شكرا لقرائتكم خبر عن «على متنها 4 ركاب».. مطار مرسى علم يستقبل طائرة خاصة من الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، بالبحر الأحمر، اليوم السبت طائرة خاصة قادمة من الجزائر، وعلي متنها ٤ ركاب وتم إتخاذ اجراءات الفحص والتحليل للركاب فور وصولهم للمطار للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المسئولين في صحة البحر الأحمر إخضاع الركاب الأربعة في الحجر الصحي باحد الفنادق لمدة أسبوع ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

مطار مرسي علم يستقبل طائرة خاصة من الجزائر وتطبيق الحجر الصحي علي ركابها

مطار مرسي علم يستقبل طائرة خاصة من الجزائر وتطبيق الحجر الصحي علي ركابها

مطار مرسي علم يستقبل طائرة خاصة من الجزائر وتطبيق الحجر الصحي علي ركابها