شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم اسم وأسرة «الساكت» أحد شهداء فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكريم اسم وأسرة الدكتورة هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، باعتباره أحد شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن جامعة القاهرة لها الفخر أن تقدم شهداء من الجيش الأبيض للدفاع عن جموع الشعب المصرى، مؤكدا على أن الراحل الدكتور هشام الساكت من الشخصيات النبيلة، ومن أبرز قيادات جامعة القاهرة ويتمتع بأخلاق رفيعة ونبل في السلوك وأداء متميز.

وذكر الخشت أن الشهيد الراحل لم يتأخر يوماً عن أداء الواجب حتى في أصعب الظروف ولم يتخلف يوماً عن القوافل الطبية التي ترسلها الجامعة للأماكن الأكثر احتياجا وللمناطق العزيزة لمصر ومنها حلايب وشلاتين والتي استطاع أن يقدم خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى اشتراكه في معظم اللجان الطبية في أصعب الظروف بالقصر العيني.

وأكد الدكتور الخشت، أن «أسرة شهيد الجيش الأبيض تحت رعايتنا منذ اللحظة التي أصيب فيها الراحل»، مضيفا: «من المفارقات الجميلة إنه رحل عنا يوم جمعة، والرئيس السيسي يكرمه أيضا يوم جمعة»، مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت اسم شهيد كورونا على مجمع التعليم المتميز والذي كان له دور في إنشائه تخليدا له.

ووجه الدكتور الخشت، باسم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والجيش الأبيض من الأطقم الطبية بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه وحرصه الشخصي وبدون اقتراح من أحد على تكريم شهداء الجيش الأبيض.

كما وجهت أسرة الشهيد الدكتور هشام الساكت، الشكر للرئيس السيسي، مؤكدين على سعادتهم بهذا التكريم والذي يؤكد احساس الرئيس بالفترة الصعبة التي يمر بها الجيش الأبيض وهو ليس تكريمًا الدكتور هشام الساكت وإنما تكريمًا لهم جميعًا ليكون دافع لتقديم المزيد لمواجهة فيروس كورونا.

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