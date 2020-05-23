شكرا لقرائتكم خبر عن افعل ولا تفعل.. الممنوع والمسموح للمواطنين فى العيد مع تامر إسماعيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصد تامر إسماعيل صالح فى لايف على صفحة الخليج 365 على الفيسبوك قائمة بالخدمات والأماكن الممنوعة والمسموحة لامواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم اللايف شرح وتوضيح للأماكن التى سيكون للمواطنين فرصة التردظ عليها والاستفادة من خدماتها، وقائمة بالخدمات والأماكن المغلقة والممنوعة، والتى كان مجلس الوزراء قد حددها فى مؤتمر صحفى أعلن فيه تطبيق حظر التجوال طوال أسبوع العيد من 5 مساءا حتى 6 صباحا.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.