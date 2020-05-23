شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى من الحجر المنزلى: التزموا بالتباعد واخرجوا للتكبير من شرفات المنازل وقت صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن حالته الصحية جيدة وملتزم بالحظر المنزلى منذ الثلاثاء الماضى كإجراء احترازى بعد مخالطته محافظ الدقهلية يوم الاثنين وثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودعا عبد العاطى فى تصريحات خاصة ل " الخليج 365" المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مقترحا أن يخرج المواطنين من شرفات منازلهم للتكبير وقت صلاة العيد لادخال الفرحة والسرور عليهم.

وقال عبد العاطى أنه يتابع العمل من منزله عبر الفيديو كونفرانس و وسائل الاتصال المختلفة، حيث عقد اليوم اجتماع مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، و الدكتور رجب عبد العظيم وكيل اول الوزاره، والمهندس طارق عوّاد رئيس قطاع الري، والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي، والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ومساعد الوزير وأجهزة الدوله المختلفة.

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وعقب ثبوت إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا قامت وزارة الصحة والسكان بأخذ مسحة للوزير و 10 من العاملين بالوزارة بينهم رؤساء قطاعات وأمن والمكتب الفنى للوزير والمراسم باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة.

وفى تصريحات خاصة ل الخليج 365 قال وزير الرى " أنا بخير وملتزم بالحجر الصحى المنزلى" كإجراء احترازى واتابع العمل فى الوزارة من المنزل واستعدادات عيد الفطر.

أوضح المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى للوزارة، أنه مع بدء اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعى والحد من الاجتماعات يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عقد الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس للمتابعة اليومية والاسبوعية لسير العمل.

وتقوم وزارة الموارد المائية والرى بشكل يومى بعمل تطهيرات لكافة المكاتب الموجودة فيها تحسبًا لمنع تفشى فيروس كورونا، ومنع دخول اى احد إلى مبانيها بدون الكمامة، والمرور على المكاتب للتأكد من التزام الموظفين بالتعليمات.