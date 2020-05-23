شكرا لقرائتكم خبر عن المشهد المحذوف من استشهاد منسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان مشهد استشهاد البطل أحمد منسى في مسلسل الاختيار موجعا للجميع، ورصدت الحلقة 28 عملية استشهاده، بقناص بتكفيرى يدعى أبو عميرة، لكن لاحظ كثيرون أن المخرج قرر أن يخفف صعوبة الحدث، فهل هناك مشهدا محذوف؟

كشف الممثل محمد يوسف الذى جسد شخصية القاتل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك مشهدا قرر المخرج بيتر ميمى حذفه من تفاصيل المعركة

وهو أنه بعد قنص منسى بسلاحه، هلل قائلا : الله أكبر الله أكبر هلك الطاووس ، لكن تم حذف هذا المشهد مراعاة لمشاعر المصريين الذين تعلقوا أكثر بشخصية البطل أحمد منسي.

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فى الفيديو التالى نستعرض المزيد من تفاصيل هذا المشهد مع الفنان محمد يوسف .