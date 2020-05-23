شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمود الهنداوى.. ثامن شهداء الأطباء بكورونا قاتل بعلمه وأدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدكتور محمود محمود الهنداوى، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات - مدير مستشفى الزهراء الجامعى سابقا، ثامن شهداء الأطباء من فرق الجيش الأبيض لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث توفى بداية مايو 2020، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وصفه أصدقائه بأنه طبيب إنسان، بارع، متميز في تخصصه الدقيق، أزهري جمع بين العلم، والعمل والإخلاص، ومساعدة الفقراء وخدمتهم، وأجرى- رحمه الله- الكثير من العمليات المجانية فى تخصصه الدقيق جراحة المخ والأعصاب، مشيرين إلى أنه عمل فى مستشفيات خيرية بالمجان، وكان نموذجا مثاليا للطبيب الأزهري، وأنه كان يقاتل بعلمه وأدائه دفاعا عن مرضاه.

شغل الدكتور محمود الهنداوى منصب مدير مستشفى الزهراء الجامعي، فى نوفمبر 2015، وحاول تطوير المستشفى، من خلال تطبيق نظم المعلومات الإدارية المعمول به عالميا، والذي يهدف للاعتماد على تطبيقات الحاسب الآلي في إدارة كل ما يتعلق بعلاج المرضى في المستشفيات، بدلا من الاعتماد على البيانات الورقية.

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وكان يعمل أستاذ جراحة المخ والأعصاب، وأصيب بالفيروس من خلال مخالطة أحد المصابين في عيادته الخاصة، ونعته جامعة الأزهر، ونقابة الأطباء، ويعد هنداوى هو ثانى طبيب وثالث حالة وفاة من أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، حيث سبقه الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر ودكتور آخر أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة الأزهر.

وكرم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أسرة الدكتور محمود هنداوى، مدير مستشفى الزهراء السابق، والذى استشهد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤساء الجامعات بتكريم شهداء الجامعات بفيروس كورونا. وقال الدكتور محمد المحرصاوى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه توجه لأسرة الشهيد بصحبة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، لتكريم أسرة الشهيد، وتقديم بعض الهدايا الرمزية ،وإبلاغاهم تحيات سيادة الرئيس وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك.