شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المنسى.. شاعرا ومقاتلا بالسلاح والكلمة فى حب مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن بدأ عرض مسلسل الاختيار، الذى يروى قصة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد مع عدد من أفراد الكتيبة فى كمين مربع البرث، بمدينة رفح المصرية فى 7 يوليو عام 2017، يتعرف جمهور المسلسل على جوانب عديدة فى شخصيته.

من بين هذه الجوانب، والتى ظهرت مرارا ضمن حلقات مسلسل الاختيار، والمرتبطة بمشاهد ظهور أحمد المنسى مع نجله حمزة، قيامه بالكتابة فى كشكول صغير، هذا الكشكول الذى كشف بعد استشهاده فى 7 يوليو 2017 عن وجها آخر له، وهو أنه لم يكن مقاتلا بالسلاح فقط ليحمى أرض مصر، بل شاعرا، يجيد كتابة القصائد الوطنية، التى كشفت أن عشقه لهذا الوطن لم يكن عاديا.

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