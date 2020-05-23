شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. صلى العيد في البيت ولك نفس ثواب الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك" يقدمها اليوم الشيخ إبراهيم حسن إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ويتحدث فيها عن صلاة العيد وكيفية أداء صلاة العيد خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية وغلق المساجد وأداء صلاة العيد في المنازل.

وقال حسن :"كما هو معلوم أن هناك أعياد كثيرة عند الأمم السابقة وحينما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان أهل الأنصار يحتفلون بيومين فلم ينكر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وإنما استبدلها بيومين ارتبطا بشعيرة من شعائر الإسلام "عيد الفطر والأضحى".

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وتابع حسن:"معلوم عند الشافعية أن صلاة العيد سنة مؤكدة ومن السنة أيضا أن يشرع في ليلة هذا العيد بالتكبير والذكر والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسن أن يتطيب الإنسان ويرتدى أفضل ثيابه، وصلاة العيد تصلى ركعتين يقرأ الإمام بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفى الركعة الثانية بسورة الغاشية أو في الركعة الأولى بسورة ق والثانية بسورة القمر"

واختتم الشيخ إبراهيم حسن إمام قائلاً:"ولأننا لن نسطع أن الخروج لأداء صلاة العيد في جماعة، فليس معنى ذلك أننا حرمنا صلاة العيد، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان مداومًا على أمر ما حدث له عارض كمرض أو سفر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما"، فإذا كنت مواظبًا على صلاة العيد فالثواب مكفول والجزاء من عند الله مكتوب لك".