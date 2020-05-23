شكرا لقرائتكم خبر عن شهر عسل لا ينتهى.. من المكسيك للمالديف.. مصريان عالقان منذ مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" قصة المصريين خالد وبيرى العالقين فى المالديف بعد رحلة شهر عسل فى المسكيك بسبب وقف الطيران حول العالم، وقال إن الزوجين المقيمان فى دبى بدأ حياتهما الجديدة بحفل زفاف فى القاهرة فى 6 مارس قبل أن يسافرا إلى كانكون المسكيك لينطلقان فى رحلة لم تنته إلى الآن بسبب وباء كورونا.

وقال الموقع أن خالد 36 عاما، وبيرى 35 عاما تزوجا فى حفل شمل أصدقائهما وعائلتهما بعد ثمانى سنوات من لقائهما لأول مرة، ورغم انتشار كورونا إلا أنهما شعرا أن الفيروس لا يمثل مصدر قلق كبير حيث لم ينتشر آنذاك فى جميع أنحاء العالم. لذا ، بينما كان الزوجان حريصين على تجنب الأماكن المزدحمة ، يقولان أنهما "لم يتوقعا أبدًا" أن تؤثر قيود السفر على خططهما.



خالد وبيرى فى المكسيك

ولكن في الوقت الذي كانوا فيه عائدين إلى الإمارات عبر تركيا في 19 مارس ، أصبح حجم تأثير الوباء على العالم واضحا.

وقال بيري لهيئة الإذاعة البريطانية "بينما كنا على متن الطائرة كان لدينا اتصال بالإنترنت ثم بدأنا في تلقي رسائل من الناس" هل ستتمكن من الوصول إلى دبي؟ هناك قانون جديد ، إنهم يحظرون الوافدين ".

وبم أنهما كانا على متن الطائرة من المكسيك، افترضا أنهما سيسمح لهما بالسفر، ولكن عندما حاولا الصعود على متن رحلة الربط في اسطنبول ، قيل لهما إنهما لا يستطيعان الصعود.

لقد تم تطبيق القواعد الجديدة بمجرد انطلاقهما من المكسيك.



خالد فى المالديف

وترك الزوجان عالقين في المطار لمدة يومين. كانت القيود في تركيا تعني أنه لم يُسمح لهم بالمغادرة ودخول المدينة.

وسردت "بى بى سى" كيف عانا، حيث لم يكن معهما بطاقة صعود داخلية صالحة ، كافحا لشراء أدوات النظافة والملابس ، ولم يُسمح لهما حتى بجمع أمتعتهما.

ومع عدم قدرتهما على دخول الإمارات ، ومع تعليق الرحلات إلى مصر ، كانا بحاجة إلى خطة.

وقالت بيري: "ولجنا إلى جوجل للتحقق من جميع الدول التي تسمح للمصريين بالدخول بدون تأشيرة ، ثم التحقق مما إذا كانت لديهم رحلات جوية". يبدو أنه كان لديهم خيار واحد فقط: جزر المالديف.

وجزر المالديف عبارة عن مجموعة جزر ذات رمال بيضاء صافية ومياه فيروزية في المحيط الهندي ، وتشتهر بأنها واحدة من أجمل الأماكن في العالم. كان خالد وبيري يفكران في التوجه هناك لقضاء شهر العسل بدلاً من المكسيك.

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ومع ذلك ، في هذه المناسبة ، لم تكن الشواطئ وفرص الغطس ما يصبو إليه الزوجان.

ولكن بمجرد انتهاء فرحتهما بحصولهما على مكان يبيتان فيه ظهرت تحديات جديدة.

وقالت بيري ، التى تعمل فى مجال الإعلام: "بدأنا ندرك أن هناك عبءًا ماليًا كبيرًا ، ووظائفنا - لن نتمكن من أدائها بشكل جيد. "عندما تقضي شهر العسل ، لا تتوقع أن تعمل كثيرًا.

وعند الوصول إلى منتجع الجزيرة ، أدرك الزوجان أنهما كانا من بين عدد قليل من الضيوف ، وكان معظمهم ينتظرون رحلات العودة إلى الوطن.

عندما غادر الآخرون ، أغلق الفندق ، وتم نقل الزوجين إلى جزيرة أخرى ، حيث حدث نفس الشيء.

لقد أمضوا الشهر الماضي في منشأة عزل خاصة أنشأتها حكومة المالديف في منتجع في جزيرة Olhuveli.

ويوجد ما يقرب من 300 سائح عالقين في جزر المالديف ، بعد منع الزوار الجدد من الوصول. ولكن في حين أن جزر المالديف من أفضل الأماكن لتعلق بها، إلا أن الزوجين لا يستطيعان الانتظار للعودة إلى دبى.

ورغم عودة كلاهما إلى العمل ، لكنهما يكافحان للاتصال عبر شبكة wi-fi لإجراء مكالمات جماعية.

لكن العودة إلى المنزل ليست سهلة. بصفتهما مقيمين في الإمارات ، وليسا مواطنين ، يقولان إنهما لم يُسمح لهما برحلات العودة إلى الخليج.

وبينما كان من الممكن أن يكون خيار السفر إلى مصر في رحلة العودة إلى الوطن متاحا ، كان من شأنه أن يعني الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منشأة حكومية – وعدم قدرتهما على العودة كذلك إلى منزلهما في دبي.

إنهم يطالبون السلطات الإماراتية بمساعدتهم والمقيمين الآخرين العالقين. تقدما بطلبات للحصول على الموافقة للسفر من البوابة الرسمية للحكومة ، لكنهما لم يحصلا على إذن بعد.