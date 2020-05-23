"الأعلى للإعلام": "رجالة البيت" الأكثر مخالفة بـ63 ملاحظة.. و3 مسلسلات بدون مخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأسبوع الأول من رمضان شهد أعلى نسبة ملاحظات على المسلسلات التي تم عرضها على مدار ثلاثة أسابيع من الشهر الكريم، فيما تصدر مسلسل "رجالة البيت" قائمة الملاحظات بـ63 ملاحظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، بينما خلت مسلسلات "الاختيار" و"فلانتينو" و"حب عمري" من أي ملاحظات.

وتصدر مسلسل "رجالة البيت" الملاحظات بـ63 ملاحظة، تلاه مسلسل "بـ100 وش" بـ53 ملاحظة، ثم "البرنس" بـ52 ملاحظة، ثم "سلطانة المعز" بـ42 ملاحظة.

وجاء مسلسل "ونسني" خامسًا بـ34 ملاحظة، أعقبه "النهاية" بـ32 ملاحظة، ثم "اتنين في الصندوق" بـ27 ملاحظة، و"لما كنا صغيرين" بـ25 ملاحظة، ثم مسلسلي "شاهد عيان" و"جمع سالم" بـ20 ملاحظة، ثم "عمر ودياب" 19 ملاحظة، و"خيانة عهد" 18، و"فرصة تانية" 15 ملاحظة، ثم "اللعبة" بـ13 ملاحظة.

وجاء ملسلسل "واكلينها والعة" و"نحب تاني ليه" في المرتبة التالية بـ12 ملاحظة، ثم 9 ملاحظات لـ"ليالينا 80"، و8 لمسلسلي "ولاد إمبابة" و"لعبة النسيان"، و6 لـ"سكر زيادة"، ثم مسلسلي "القمر آخر الدنيا" و"الفتوة" بـ4 ملاحظات، وأخيرًا ملسلسلات "الاختيار" و"فلانتينو" و"حب عمري" دون ملاحظات.​