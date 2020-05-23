رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء: "يهنئ الدكتور مصطفة مدبولي، الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك".

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