الوطنية للصحافة: ترشيد طباعة الصحف في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أهمية الالتزام المشدد بقواعد السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية أثناء فترة عيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، الذين تستدعي ظروف عملهم التواجد في المؤسسات، وضرورة الكشف الدوري وتعقيم الأماكن وتطهيرها أولاً بأول.

وطالبت الهيئة المؤسسات بالالتزام بقواعد ترشيد طبع الصحف لامتداد الحظر من الخامسة مساءً حتى صباح اليوم التالي، بجانب إغلاق كثير من الأماكن التي يتم فيها توزيع الصحف، وأن يكون المطبوع في حدود الموزع دون إهدار للموارد في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا، وتوجيه الاهتمام للمواقع الإلكترونية لمتابعة مستجدات الأحداث أولاً بأول.

وأصدرت الهيئة قرارًا بالتزام العاملين في المؤسسات الصحفية القومية بارتداء الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ القرار الذي يقضي بمعاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، وأن يتم تنفيذ القرار دون استثناء على جميع العاملين.