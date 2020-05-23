الأموال العامة تضبط شخصا لاتهامه بإجراء تحويلات غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت إدارة مباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية " تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخص" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" ما يعادل (مليون و185 ألف جنيه مصري).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.