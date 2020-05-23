أخبار مصر | السياحة والآثار: مرور على الفنادق السياحية للتأكد التزامها بالضوابط الصحية

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: مرور على الفنادق السياحية للتأكد التزامها بالضوابط الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية بالمرور علي عدد من هذه الفنادق؛ وذلك للتأكد من مدي التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والاثار علي متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية (Hygiene Safety).

ومن ناحيته أكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية علي أن التزام الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية بضوابط السلامة الصحية وبمستوي جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية سيضمن استمرارها في استقبال النزلاء، لافتا الي أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري على هذه الفنادق.

فيما أكدت السيدة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي علي أنه تم خلال عملية التفتيش التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق.

من إجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة وتطهير اليدين وأن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

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