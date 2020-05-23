أخبار مصر | شعراوي يوجه عدد من المحافظين بضرورة توفير السلع الغذائية خلال عيد الفطر المبارك

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عدد من المحافظين بضرورة توفير كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأكد شعراوي علي قيادات المسئولة بالالتزام بقرارات رئيس الوزراء المتعلقة بإجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات لمكافحة انتقال عدوي الفيروس، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.

وأوضح شعراوي، أنه يتم التعاون بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا وفق لمواعيد حظر التجوال، التي تبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحًا، كما تم تنسيق مع ادارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد شعراوي علي كافة قيادات الادارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري علي مدار اليوم خلال أجازه العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي على ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين الي القضاء العسكري.

وقال شعراوي " نريد أن تمر أجازه العيد بدون تسجيل مخالفة واحدة للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة أو البناء على الاراضي الزراعية".

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وتابع شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات ستتابع تطورات الوضع بالمحافظات علي مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب )01150606783.

وناشد شعراوي المواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

ولفت شعراوي الي جهود المحافظات لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من القمامة وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يوميًا لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا، لافتًا الى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشاد شعراوي ببعض المبادرات المجتمعية التي أطلقها المحافظين خلال الأيام الماضية لدعم العاملين في قطاع النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعاون مع بعض الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير كمامات ومطهرات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة لحمايتهم من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوعيتهم للحفاظ على سلامتهم وتعريفهم بكيفية استخدام أدوات الوقاية والمطهرات خلال العمل لحماية أنفسهم.

