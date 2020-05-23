أخبار مصر | "كنت بين الحياة والموت".. رسالة متعافية من مستشفى العزل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر "كنت بين الحياة والموت".. رسالة متعافية من مستشفى العزل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منى عبدالعزيز "متعافية من فيروس كورونا " من داخل إحدى مستشفيات العزل الصحي، إنها كانت تعاني من تعب شديد وعلى الفور توجهت لمستشفى حميات، وتم سحب مسحة طبية منها وأظهرت النتيجة إيجابية المسحة، "كنت حاسة أن عندي كورونا بس مكنتش متوقعة".

ووصفت "منى" شعورها خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عند دخولها مستشفى العزل بالخوف والرعب، مشرة ان كان في استقبالها اثنين من الفرق التمريضية وسرعان ما طمئنوها "كانوا على قدر عالي من الأخلاق".

وأضافت، اتخذوا معي جميع إجراءات الفحص وبعد ذلك ذهبت لغرفة العزل "كنت منهارة جدا وعايزة امشي بأي طريقة"، مشيدة بتعامل الفرق الطبية معها "لما بلغوني ان نتيجتي بقت سلبية مكنتش عايزة امشي".

وأكدت أنها كانت تجربة مؤلمة لها "كنت بين الحياة والموت"، ناصحة المواطنين بعد الأستهتار والألتزام بإرشادات وزارة الصحة وتطبيق كافة معايير الوقاية الصحية، وعدم التهاون في ارتداء الكمامة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.

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من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.