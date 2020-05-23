أخبار مصر | السياحة: حصول 70 فندقا فى 5 محافظات على شهادة السلامة الصحية

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة: حصول 70 فندقا فى 5 محافظات على شهادة السلامة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، عن تسلم أكثر من ٧٠ فندق في خمسة محافظات شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل خلال الاسبوع الماضي.

والمحافظات هي، البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن اكثر من ٧٠ فندقا قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وفيما يلي قائمة باسماء الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعادة التشغيل وفقا للضوابط التي اقرها مجلس الوزراء في اطار معايير منظمة الصحة العالمية.

جنوب سيناء

كورال سي امبريال (شرم)

فور سيزونز (شرم)

سان جورج (شرم)

جراند اوشن

مارينا وادي دووم

صن رايز اربيان بيتش (شرم)

كونكورد السلام (شرم)

ستيلا دي ماري (شرم)

كليوباترا للمنتجعات الفاخرة نبأ (شرم)

تروبيتال واحة دهب (دهب)

منتجع قرية نوبيع (نويبع)

استراند طابا (طابا)

البحر الأحمر

فنادير

موازيك

شيراتون ميرامار

انشنت ساند

اوشن فيو

هاواى لوجاردن اكوا بارك ريزورت

جاردن بيتش

بور ميريت

صنى بيتش

وردة الصحراء

القصر القديم

قرية الشجرة

شمس سفاجا

هورجادا جولد بيتش

ترتلز إن

تروبيتل سهل حشيش

كوكس كلوب

كازاكواك

ثرى كورنرز ريحانة ريزورت

هاواى ريفيرا اكوابارك ريزورت

كورال بيتش

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وايت بيتش

سندباد اكوا بارك

اكوا جوى ريورت باى صن رايز

شتايجنبر جر اكوا ماجيك

الإليزية البحر الأحمر

كليوباترا للمنتجعات الفاخرة

هيلتون بلازا

علي باشا

كابتن إن

شتايجنبر جر الجولف ريزورت

الخمسة

موفنبيك الجونة

جاز اكوا مارينا

بالماا دي ميريت

هاواى سيزار بالاس هوتيل اكوا بارك

سندباد اكوا بارك هوتيل

رويال مكادى

شتايجنبر جر الداو بيتش هوتيل

تيتانيك اوازيس

سي جل

جاز الماظة بيتش ريورت

سيزار باى مطروح

بورتو مارينا العلمين

بل فيو مرسى مطروح

جاز كريستال

سيدي عبدالرحمن (العلمين)

كارولز بوريفاج

فنادق بورتو مارينا (العلمين)

سيزار باى (ساحل شمالي)

فندق هيلتون كينج رانش (برج العرب)

فندق فلسطين الإسكندرية

فور سيزونز الإسكندرية

انتركونتننتال ستي ستاز القاهرة

ستاي بريدج القاهرة

ستيلا دي ماري العين السخنة

ماريوت مينا هاوس القاهرة الكبرى

ماريوت القاهرة القاهرة الكبرى

كونراد القاهرة الكبرى

چي دبليو ماريوت القاهرة الكبرى

ايبر اوتيل ببرج العرب الاسكندرية

ذا چيل "الساحل الشمالي" الاسكندرية