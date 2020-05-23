أخبار مصر | أضرار المقبلات المقلية في رمضان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر أضرار المقبلات المقلية في رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

وجاءت نصيحة آخر يوم من أيام الشهر المبارك، عن تناول المقبلات المقلية والسعرات الحرارية التي تحتوى عليها ومدى اضرارها بالجسم خلال صيام شهر رمضان، وتضمنت الآتي:

إذا كان ولابد، من تناول المقبلات المقلية كالسمبوسك المقلية فيجب تناولها باعتدال، لأن الأطعمة المقلية تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية والدهون التي قد ترفع مستوى الكولسترول في الدم، وبالتالي تسبب اضرار عديدة ومشاكل صحية.

لذا يجب المحاولة قدر الإمكان الإستعاضة عن ذلك بخبز السمبوسك وحشيها بالجبنة القليلة الدسم، لضمان صيام صحى متوازن.

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