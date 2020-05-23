أخبار مصر | نصائح بعد الإفطار في رمضان لتجديد خلايا الجسم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح بعد الإفطار في رمضان لتجديد خلايا الجسم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".
ونصيحة اليوم عن الطعام الذي يجب تناوله أثناء وبعد الإفطار لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط في نهار رمضان، وايضا لضمان التغذية السليمة خاصة في ظل انتشار فيروس الكورونا، وتضمنت الآتي:
اللحوم والبقوليات والبيض ومنتجات الحليب من الأطعمة الغنية بالبروتينات، لذلك يجب الحرص على تناولهم بشكل يومي، والتأكد بأنك تتناول هذه المصادر عند كل وجبة خلال شهر رمضان المبارك.
ومن المتعارف عليه أن البروتينات ضرورية لتجديد خلايا الجسم، كما انها تمنح الجسم الشعور بالشبع وبالتالي تخفف من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الحلويات التي الضرر احيانا كثيرة خاصة لأصحاب مرض السكري.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى أمس.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.