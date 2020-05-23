أخبار مصر | نصائح بعد الإفطار في رمضان لتجديد خلايا الجسم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح بعد الإفطار في رمضان لتجديد خلايا الجسم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم عن الطعام الذي يجب تناوله أثناء وبعد الإفطار لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط في نهار رمضان، وايضا لضمان التغذية السليمة خاصة في ظل انتشار فيروس الكورونا، وتضمنت الآتي:

اللحوم والبقوليات والبيض ومنتجات الحليب من الأطعمة الغنية بالبروتينات، لذلك يجب الحرص على تناولهم بشكل يومي، والتأكد بأنك تتناول هذه المصادر عند كل وجبة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن المتعارف عليه أن البروتينات ضرورية لتجديد خلايا الجسم، كما انها تمنح الجسم الشعور بالشبع وبالتالي تخفف من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الحلويات التي الضرر احيانا كثيرة خاصة لأصحاب مرض السكري.

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