أخبار مصر | "القاهرة" توقع بروتوكول تعاون جديد لتأمين ميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر "القاهرة" توقع بروتوكول تعاون جديد لتأمين ميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، توقيع برتوكول بين المحافظة، وشركة فالكون، وذلك للقيام بأعمال تأمين وحراسة ميدان التحرير، حفاظًا على ما تحقق من أعمال لتطوير.

وقع البرتوكول اللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، وشريف خالد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة فالكون.

في سياق أخر، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفي، اليوم السبت، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

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وشدد محافظ القاهرة، على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

محافظ القاهرة يشدد على إلزام السائقين بارتداء الكمامات

من جهته، أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والاحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية.

ويأتي ذلك تفعيلًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار، غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كما شدد محافظ القاهرة، على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأوتوبيسات، وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.