أخبار مصر | قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعد هيئة قناة السويس، اليوم السبت، لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras، بحمولة تبلغ 24 ألف حاوية مكافئة، وطولها 400 متر وعرضها 61 مترا، شيدت في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية.
وجاء ذلك حسبما أعلنت وزارة النقل، قائلة: إن السفينة تابعة لخط الحاويات الكوري HMM.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم تقديم حوافز كثيرة بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن، والتي جاءت على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور، حيث تناولت هذه المباحثات حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي كانت وزارة النقل قد اصدرتها سابقا بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية للعمل في الموانئ المصرية.
ونوهت بأن ذلك جاء في إطار نتائج المفاوضات والمباحثات، التي أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع خط الحاويات الكوري العالمي HMM ووكلاء الخط "شركة كادمار للملاحة".
وأشارت إلى أن حزمة القرارت التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.
وأصدرت وزارة النقل، القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
وتتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ).
ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.
الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط اسيا إلى أوروبا ولم يستجيب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد اعداد الدراسات اللازمة لذلك.
خروج 157 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.
تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 15786 و707 وفيات
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.