أخبار مصر | قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم

تستعد هيئة قناة السويس، اليوم السبت، لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras، بحمولة تبلغ 24 ألف حاوية مكافئة، وطولها 400 متر وعرضها 61 مترا، شيدت في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك حسبما أعلنت وزارة النقل، قائلة: إن السفينة تابعة لخط الحاويات الكوري HMM.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تقديم حوافز كثيرة بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن، والتي جاءت على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور، حيث تناولت هذه المباحثات حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي كانت وزارة النقل قد اصدرتها سابقا بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية للعمل في الموانئ المصرية.

ونوهت بأن ذلك جاء في إطار نتائج المفاوضات والمباحثات، التي أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع خط الحاويات الكوري العالمي HMM ووكلاء الخط "شركة كادمار للملاحة".

وأشارت إلى أن حزمة القرارت التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية.

وأصدرت وزارة النقل، القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.

وتتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ).

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.

الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط اسيا إلى أوروبا ولم يستجيب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد اعداد الدراسات اللازمة لذلك.