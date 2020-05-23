أخبار مصر | ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسرت منظمة الصحة العالمية، طبيعة العزل المنزلي والطرق الصحية لتجهيز المنزل لعزل المصاب بمرض كوفيد 19، قائلة: إنه في حالة الإصابة بمرض كوفيد 19، يكون هناك حالات يتم عزلها بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحالات أخرى يمكن عزلها في المنزل سواء شباب أو مسنين.

وأضافت المنظمة، في فيديو بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العزل المنزلي هو مكوث المريض في غرفته الخاصة طوال فترة العزل على ان يكون الطبيب المعالج قام بشرح العلاج وطرق قياس درجة الحرارة الصحيحة للمريض طوال فترة العزل.