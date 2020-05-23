أخبار مصر | ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فسرت منظمة الصحة العالمية، طبيعة العزل المنزلي والطرق الصحية لتجهيز المنزل لعزل المصاب بمرض كوفيد 19، قائلة: إنه في حالة الإصابة بمرض كوفيد 19، يكون هناك حالات يتم عزلها بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحالات أخرى يمكن عزلها في المنزل سواء شباب أو مسنين.
وأضافت المنظمة، في فيديو بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العزل المنزلي هو مكوث المريض في غرفته الخاصة طوال فترة العزل على ان يكون الطبيب المعالج قام بشرح العلاج وطرق قياس درجة الحرارة الصحيحة للمريض طوال فترة العزل.
خروج 157 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.
تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 15786 و707 وفيات
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.