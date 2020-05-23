شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: إغلاق الكورنيش على مستوى الجمهورية باستثناء 3 محافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر إعتباراً من صباح باكر أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ، إغلاق طرق الكورنيش وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري، بكافة المحافظات، فيما عدا محافظات «القاهرة – الجيزة – أسيوط».

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه مع توفير المسارات البديلة، حيث سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها، مع منع الإنتظار بكافة تلك الطرق.