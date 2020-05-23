شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواجه «كورونا».. وبدء تلقى طلبات تصنيع الكمامات القماش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فتح باب تلقى طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه النوعية من الكمامات، خصوصًا فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد، فيما تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة التفتيش على 7968 مصنعا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة العمال.

وقالت الوزيرة إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التى اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

من جانبه، أوضح المهندس، مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى إنتاج الكمامات القماش، حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشآت التى لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاة المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشآت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

فى سياق متصل، شهدت مستشفيات العزل المخصصة لمصابى فيروس كورونا ارتفاعًا فى أعداد المتعافين، وسجل مستشفى ملوى بالمنيا وضع مولودة جديدة لإحدى المصابات، فيما شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق ولادة أول طفلة لسيدة من العائدات من الخارج.

فى الإسكندرية، قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص للعزل، إنه تم تعافى ٩ حالات جديدة من المصابين، مشيرًا إلى أنه تم السماح بالخروج للعزل المنزلى لـ٦٣ مريضا ليصبح إجمالى الحالات المتعافية والتى خرجت للعزل المنزلى وتحسن أوضاعهم الصحية ٧٢ حالة فيما يتبقى ٢٨١ حالة للعلاج فى المستشفى.

وفى القليوبية، أعلن مستشفى الحجر الصحى فى قها تعافى حالتين جديدتين، وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بالمستشفى، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 223 شخصا.

ونشر مستشفى العزل بقها رسالة دعم وتشجيع على «فيس بوك» للطالب مصطفى صبحى أبوجبل ابن قرية كفر الدير مركز شبين القناطر، والذى صبر على مقاومة فيروس كورونا، وذلك بعد وفاة والده وإصابة جميع أفراد أسرته بالفيروس.

وفى بنى سويف، أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية تعافى وخروج ٦ حالات جديدة من المستشفى، بينهم طفلان، لترتفع أعداد الحالات التى تعافت داخل المستشفى إلى ٦٤ حالة.

وفى الوادى الجديد، أكد المحافظ اللواء محمد الزملوط، انتهاء مدة العزل المنزلى لـ ٧٥٦ من المخالطين لمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى واستمرار عزل ١٢٧ شخصًا مخالطًا.

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وفى المنيا، أعلن مستشفى الحجر الصحى بمركز ملوى تعافى 19 مصابًا بعد قضاء فترة العلاج، ووصول نتائج المسحات بخلوهم من الوباء فيما يتم علاج 122 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى. واحتفل أطباء المستشفى بولادة طفلة داخل المستشفى، بعد أن نجح فريق طبى فى إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بالفيروس لسيدة تدعى «هـ. ق» 29 عاما من أبناء محافظة أسيوط.

وأعلنت مديرية الصحة إصابة 15 شخصا بالوباء داخل مراكز المحافظة، تم نقلهم إلى مناطق العزل الطبى وواصلت المدن الطلابية استقبال العائدين من دولة الإمارات ليرتفع عدد النزلاء بالمدينة إلى أكثر من 800 نزيل، من ألف عائد مستهدف دخولهم المدينة، وتم تخصيص أتوبيسات لنقلهم.

وفى البحر الأحمر، استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء الجمعة، ثلاث رحلات طيران من بينهم رحلتان من مطار جدة، ورحلة من مطار الرياض، على متنهم 415 راكبا مصريا، ضمن رحلات عودة المصريين.

وفى الشرقية، شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق ولادة الطفلة «فيروز» بالحجر الصحى بمجمع البطراوى للمدن الجامعية بالزقازيق لسيدة من العائدات من الخارج، وفى الإسماعيلية، وصل مساء الجمعة، وفد المصريين العائدين من الخارج إلى المدينة الجامعية للطالبات بجامعة قناة السويس لقضاء فترة الحجر الصحى بالمدينة. وفى بورسعيد، استقبلت المحافظة أول فوج من المصريين العالقين بالخارج، ضم ٢٧٠ قادمًا من الإمارات ضمنهم حالات إيجابية للفيروس، وتم تخييرهم ما بين قضاء فترة الحجر الصحى فى المدينة الشبابية على شاطئ البحر ببورسعيد أو فى فندق.