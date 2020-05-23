شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: توزيع 271 ألف جنيه على دور الأيتام والحضانات الإيوائية والمسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن توزيع مبلغ ٢٧٠ ألفا و٩٠٠ جنيه مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على عدد 602 فرد بدور الأيتام والحضانات الإيوائية والمسنين لإدخال السعادة في نفوسهم ولرسم البسمة على شفاههم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

,قدم محافظ الشرقية الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاهتمامها الكبير وسعيها الدائم للوصول للمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم بالتنسيق الدائم والمستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياه كريمة لهم.

ومن جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع عيدية على عدد 602 فرد بدور الأيتام والحضانات الايوائية والمسنين بواقع 450 جنيها لكل منهم بإجمالي مبلغ 270 ألفا و900 جنيه وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لإدخال البهجة والسرور على قلوب 16 ألف طفل ومسن على مستوى الجمهورية بتوزيع مبلغ 7 ملايين جنيه عليهم «عيدية» بمناسبة عيد الفطر المبارك.