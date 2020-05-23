شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، توالي الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية عن اليوم السبت على القاهرة، ويتجاوز 10 درجات على جنوب البلاد، ليسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وتشهد البلاد أمطار خفيفة (30 % تقريباً) على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، أمطار خفيفة (50 % تقريباً) على السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على مناطق متفرقة وفي فترات متقطعة من اليوم .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والبحر الأحمر مضطربة جداً وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «28– 18»، الإسكندرية «25– 20»، قنا «32- 23»، الأقصر «33 – 24»، أسوان «34– 25» .

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