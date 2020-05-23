شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» تعلن سلبية مسحات جميع العاملين باستراحة المحافظة الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، عن سلبية العينات التي تم أخذها من جميع العاملين باستراحة المحافظة الرسمية، وكذلك من جميع السائقين العاملين مع المحافظ.

وأكدت استمرار عمل جميع السائقين والعاملين بالاستراحة في خدمة المحافظ وزوجته برغبتهم خلال فترة الحجر الطبي.

وقالت إدارة الإعلام بالمحافظة، في بيان لها، إن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، قام بسحب مسحات لجميع أطقم العمل بمقر إقامة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية وجاءت جميع النتائج بسلبية الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد البيان حرص الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا، على سحب مسحات للسائقين والعاملين بالاستراحه للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.

وأشار البيان إلى تصريح من المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات بمحافظة الدقهلية، مؤكدا فيه على حرص المحافظ على سحب مسحات لكل من خالطه تزامنا مع إصابته بفيروس كورونا، وتم سحب مسحات من السائقين «وائل. ف»، «وحيد. و»، «ياسر. م. ا»، «محمد. م. ر»، «محمد. م. ا»، والموظف «زين. ا»، والطباخ «هاني. ح»، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتي جاءت سلبية.

وقال مدير المركبات إن «جميع السائقين يتسابقون فيما بينهم للبقاء مع المحافظ بالاستراحة لتلبية احتياجاته والوقوف على توفير كافة المطالب لحين اتمام شفائه».

يذكر أن محافظ الدقهلية أصيب بفيروس كورونا واختار الحجر المنزلى باستراحة المحافظة الرسمية، وبعدها بيوم تأكدت إصابة زوجته، ونقلها المحافظ بسيارة ملاكى تابعة للمحافظة لتنضم له في الحجر الصحي بالاستراحة دون اتخاذ إجراءات وقائية للسائق أو العاملين بالاستراحة مما آثار خوفهم وكذلك استياء وغضب عدد كبير من أبناء المحافظة، مؤكدين تعرض حياة العاملين بالاستراحة لخطر العدوى في أي وقت خلال مدة الحجر الطبى وهى 14 يوما على اقل تقدير.

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وكشفت مصادر بالطب الوقائى بالدقهلية أن الأعراض التي ظهرت على زوجة المحافظ أشد ضراوة من التي ظهرت على المحافظ مع سلبية جميع عينات المخالطين للمحافظ ما يؤكد أن زوجة المحافظ هي مصدر العدوى له والتي قد تكون التقطتها خلال عملها في طب الأسنان.