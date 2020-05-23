شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين الاستعدادات لعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، عدد من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الاستعدادت الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وحرص الوزير على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق، في ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد «شعراوي» في تصريحات صحفية، على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري .

وشدد وزير التنمية المحلية على، التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلى رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتي السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ودعى «شعراوي» على عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها كافة قيادات الادارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري على مدار اليوم خلال أجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي على ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باحالة المخالفين إلى القضاء العسكري .

وقال «شعراوي»: «نريد أن تمر أجازة العيد بدون تسجيل مخالفة واحدة للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية».

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات ستتابع تطورات الوضع بالمحافظات على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» www.facebook.com/ sotakmasmwo.

وأهاب الوزير بالمواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والإحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل، مشيرا إلى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من القمامة وتعقيم وتطهير المنشآت والمبانى والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يومياً لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدنى عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

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وأشاد ببعض المبادرات المجتمعية التي أطلقها المحافظين خلال الأيام الماضية لدعم العاملين في قطاع النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعاون مع بعض الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير كمامات ومطهرات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة لحمايتهم من إنتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوعيتهم للحفاظ على سلامتهم وتعريفهم بكيفية إستخدام أدوات الوقاية والمطهرات خلال العمل لحماية أنفسهم.