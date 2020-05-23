شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات حالة من الاستنفار، استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وتم التشديد على المواطنين بضرورة الالتزام في المنازل، خلال أيام العيد وعدم الإخلال بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لمواجهة فيروس كورونا.

في الأقصر، أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات، موجهًا رؤساء المدن برصد أي أعمال بناء مخالف، والتعامل بحسم معها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت شوارع شمال سيناء وميادين مدينة العريش وباقي مدن المحافظة زحامًا شديدًا بسبب خروج المواطنين للتسوق وشراء احتياجات العيد، ونظمت إدارة المرور حركة السيارات بالشوارع الرئيسية بمدن المحافظة خصوصًا مدينة العريش العاصمة، حيث قام المواطنون بالتسوق وشراء متطلبات ولوازم العيد واحتياجات الأسرة والأطفال، وعلى رأسها الحلوى وكعك وبسكويت العيد والملابس والأحذية وغيرها من مختلف المستلزمات.

وتؤدى الأسر السيناوية صلاة العيد لهذا العام في المنازل نظرًا للإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وإغلاق المساجد والساحات، وعقب الصلاة يتم تناول الطعام المكون من الفسيخ المقلي في الزيت والرنجة والأسماك المملحة.

بدورها أعلنت المحافظة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي البحيرة، قامت الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمنهور والرحمانية وإدكو بحملات تموينية بالتعاون مع مباحث التموين على المحلات التجارية والأسواق والمخابز للرقابة على المعروض خلال فترة الاستعداد لعيد الفطر المبارك، فيما أغلقت حملة بمدينة دمنهور مخبز بالمدينة دمنهور لزيادة العجز في وزن الرغيف الواحد عن 33 جرام، كما تحرر 15 محضرًا عبارة عن 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضري تصرف في دقيق بلدى مدعم ومحضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز بالخبز، وكذلك محضر عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز.

وحررت حملة أخرى تابعة لإدارة تموين الرحمانية 7 محاضر لمخابز مخالفة منهم 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، وقامت إدارة التموين بمركز إدكو بشن حملة تم خلالها ضبط مخزن تابع لأحد الأشخاص يستخدمه في نشاط تصنيع المشروبات، وتم ضبط 600 كيلو سكر تمويني مدعم خاص محظور تداوله أو تجميعه بدون سند قانوني، كما تم ضبط كمية 300 كيلو سكر أخرى بمخزن آخر يستخدم لتصنيع المشروبات أيضًا.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين وضبط المخالفين ومنع الممارسات الاحتكارية.

ووجع محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل، الدهانات بمداخل المراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وفي بنى سويف، أكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، أنه في إطار خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وكل مكونات المنظومة الصحية، وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية والصحية ومديري المستشفيات ومسؤولي الوقائي والمراقبين الصحيين لمناقشه خطة مديرية الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات، والتأكد من وجود رصيد كاف من الأدوية.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي الشرقية، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، توزيع 2000 قطعة ملابس مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية.