شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شوال.. بداية توزيع السجاد الجديد على المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة في إطار استعداداتها لإتمام خطة إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد على مستوى الجمهورية ستبدأ يوم الأحد ١٥ شوال في توزيع دفعة السجاد الجديدة.

وأوضح «حسن» أن دفعة السجاد التي سيتم توزيعها قدرها ٣٠٠ ألف متر على المديريات الإقليمية لاستكمال فرش المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التي تحتاج إلى تجديد فرشها.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن تجهيز 300 ألف متر سجاد من إنتاج مصانع هيئة الأوقاف المصرية بمدينة دمنهور لتوزيعها على المديريات عقب عطلة عيد الفطر المبارك ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الشاملة لصيانة وفرش المساجد استعدادًا لمرحلة ما بعد تعليق الجمع والجماعات.