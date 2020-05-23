شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل عن استعداد هيئة قناة السويس لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras، التابعة لخط الحاويات الكوري HMM، حيث تبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترا وتم بنائها في إحدى ترسانات كوريا الجنوبية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم تقديم حوافز بالموانئ المصرية لسفن الحاويات وفقا لنتائج المباحثات التي تمت في لندن.

وأضافت: «يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، وفي إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التي أجراها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي HMM ووكلاء الخط على هامش المشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO بالعاصمة البريطانية لندن منذ عدة شهور، حيث تناولت المباحثات حزمة الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري التي اصدرتها وزارة النقل بهدف جذب الخطوط الملاحية العالمية».

قناة السويس تستعد لعبور أكبر سفينة حاويات في العالم

وأوضحت أن الخط الملاحي HMM يعد هو خط الحاويات الوحيد لدولة كوريا الجنوبية وتستخدم تلك الباخرة لخدمة خط آسيا إلى أوروبا ولم يستجيب الخط لدعوات المرور من طريق رأس رجاء الصالح بعد اعداد الدراسات اللازمة لذلك.

وأشار بيان الوزارة إلى أن حزمة القرارات التي أصدرتها وزارة النقل بهدف زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ، والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ).

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