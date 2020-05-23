شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال للدكتور مجدي يعقوب بأحد ميادين «بلبيس» في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بإشراف اللواء سامي علام، رئيس المدينة، اليوم السبت، بوضع تمثال للدكتور مجدي يعقوب بميدانه المحدد مسبقاً بديلا لتمثال الحصان بمدخل المدينة، وذلك بعد إقراره من اللجنة الفنية المشكلة من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك بحضور الدكتور شحته حسني، عميد كلية تربية نوعية وخبير استشاري نقابة الفنانين.

وكان الدكتور ممدوح غراب أكد أنه تم عمل تمثالين أحدهما للدكتور مجدي يعقوب، والآخر للشيخ عبدالحليم محمود، واللذان من المقرر وضعها في اثنين من الميادين العامة بمركز ومدينة بلبيس تكريماً وتخليداً لهما وتقديراً لمجهوداتهما، مشيرا إلى أنه منذ بداية عمل التمثالين تم تشكيل لجنه فنية متخصصة مكونة من أحد مهندسي الإدارة الهندسية وأحد أساتذة جامعة الزقازيق بكلية التربية النوعية وخبراء استشاريين في مجال الفنون التشكيلية لمتابعة صنع التمثالين والوقوف على أية ملاحظات بهما.

وأضاف «غراب» أن من يقوم بعمل التمثالين فنان تشكيلي مقيد بنقابة الفنون التشكيلية وأحد أبناء عائلة الشيخ عبدالحليم محمود والتي أعربت عن رضائها الكامل عن التمثالين لمطابقتهما للشكل الأصلي للشخصيتين.

وضع تمثال للدكتور مجدي يعقوب بأحد ميادين بلبيس فى الشرقية

وضع تمثال للدكتور مجدي يعقوب بأحد ميادين بلبيس فى الشرقية

وضع تمثال للدكتور مجدي يعقوب بأحد ميادين بلبيس فى الشرقية