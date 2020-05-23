شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مراقبة الأغذية بـ«صحة البحر الأحمر» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة الصحية بمدينة سفاجا عن إصابة الدكتور احمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله في فريق مواجهة الفيروس، وتم اتخاذ إجراءات العزل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، أعلنت عن خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى اليوم، وتسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدير مراقبة الأغذية بـ«صحة البحر الأحمر» بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.